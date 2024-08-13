Гильерме назвал переход в «Атланту» хорошей возможностью для Миранчука получить новый опыт

Бывший голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о полузащитнике «Атланты Юнайтед» Алексее Миранчуке.

«Мы были вместе с Алексеем, когда он был в России в отпуске. Обсуждали его трансфер в Америку. Но это его личный выбор, он уже очень опытный футболист, хорошо знает, что лучше делать для своей карьеры. Я считаю, что для него это новый опыт — играть в такой лиге. Чемпионат в США отличается от остальных, там много известных и великих футболистов, большая возможность играть на таком уровне. Я думаю, что для него это хорошо. Конечно, я пожелал ему удачи в этом», — приводит слова Гильерме ТАСС.

Напомним, 30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».