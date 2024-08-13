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«Факел» объявил о назначении Пятибратова на пост главного тренера команды

«Факел» объявил о назначении Пятибратова на пост главного тренера команды
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Воронежский «Факел» объявил о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды.

«Дмитрий Анатольевич Пятибратов займёт должность главного тренера воронежского «Факела». Специалист работал в тренерском штабе нашего клуба с октября 2020 года, с его именем связан исторический рывок воронежской команды. В сентябре 2022-го Дмитрий Анатольевич был утверждён в должности главного тренера «Факела» и проработал до апреля 2023 года.

В последнее время Дмитрий Пятибратов работал в футбольном клубе «Чайка». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Мелбет-Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.

Дмитрий Анатольевич, с возвращением в «Факел»!» — сказано в сообщении пресс-службы «Факела», опубликованном на официальном сайте клуба.

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