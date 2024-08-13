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Гаврилов: пока не надо трогать Жозе — ему нужно дать время в «Спартаке»

Гаврилов: пока не надо трогать Жозе — ему нужно дать время в «Спартаке»
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Экс‑футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о новичке красно-белых — бразильском форварде Виллиане Жозе.

«Жозе надо дать время в «Спартаке», чтобы он притёрся к другим игрокам. Пока не надо его трогать. Пусть привыкает», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Этим летом «Спартак» объявил о трансфере Виллиана Жозе из «Бетиса». В составе красно-белых он провёл три игры и не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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