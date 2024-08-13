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Даниэле Орсато вошёл в состав ЭСК РФС

Даниэле Орсато вошёл в состав ЭСК РФС
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Даниэле Орсато вошёл в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

Итальянский арбитр известен работой в Серии А, а также на Евро 2020 и 2024 годов. На ЧМ-2022 в Катаре Орсато провёл полуфинал между Аргентиной и Ховартией.

В 2020 году Орсато рассудил ПСЖ и «Баварию» в финале Лиги чемпионов. В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим судьёй года.

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