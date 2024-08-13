Тарханов — о Пятибратове: в «Факел» пришёл тренер, знающий футболистов

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов высказался о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера «Факела».

«Пятибратов уже работал в «Факеле» и многое знает. В «Факел» пришёл тренер, который знает футболистов. Но самое главное, чтобы ему дали время, которого мало, потому что чемпионат идёт и игры одна за одной. Поэтому ему нужно быстро сориентироваться в клубе и понять, что сделать с командой», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Специалист уже работал в тренерском штабе воронежского клуба с октября 2020 года. В сентябре 2022-го Пятибратов был утверждён в должности главного тренера «Факела» и проработал до апреля 2023 года.