«Оренбург» арендует Александра Коваленко у «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко перейдёт в «Оренбург» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Оренбург» искал полузащитника после травмы Флорентина, и одной из опций был Коваленко. Сегодня игроку сообщили, что он продолжит карьеру в новом клубе.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. В новом сезоне сине-бело-голубые одержали четыре победы в четырёх стартовых матчах и по состоянию на сегодняшний день единолично возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков.