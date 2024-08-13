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«Вест Хэм» объявил о подписании семилетнего контракта с экс-игроком «МЮ» Ван-Биссакой

«Вест Хэм» объявил о подписании семилетнего контракта с экс-игроком «МЮ» Ван-Биссакой
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Крайний защитник Аарон Ван-Биссака официально перешёл из «Манчестер Юнайтед» в лондонский «Вест Хэм Юнайтед». 26-летний футболист подписал семилетний контракт с «молотобойцами». Сумма трансфера не раскрывается.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» получит за футболиста около € 17,5 млн.

Ван-Биссака перешёл в «МЮ» из «Кристал Пэлас» в июле 2019 года Сумма трансфера составила € 55 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает англичанина в € 20 млн. В прошлом сезоне Ван-Биссака сыграл 30 матчей и отдал три голевые передачи.

Напомним, ранее «Вест Хэм» объявил о переходе французского защитника Жан-Клера Тодибо и немецкого нападающего Никласа Фюллькруга.

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