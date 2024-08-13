Ван-Биссака прокомментировал свой переход в «Вест Хэм»

Крайний защитник «Вест Хэм Юнайтед» Аарон Ван-Биссака поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед».

«Для меня не было ничего сложного в том, чтобы присоединиться к «Вест Хэму», я очень рад и счастлив быть здесь. Это удивительное чувство — вернуться в Лондон, и я с нетерпением жду, что будет дальше. Я родился здесь, поэтому знаю все тонкости Лондона, который играет большую роль в моей жизни, поэтому то, что я снова играю в этом городе, значит для меня очень много.

Я счастлив быть здесь, я благодарен за тёплый приём, я рад играть за клуб и буду выкладываться по полной. Не могу дождаться момента, когда выйду на поле, познакомлюсь с игроками и начну действовать дальше. Я вижу команду, которая вместе, которая будет подталкивать друг друга к победе, и группу игроков, которая поддерживает друг друга в трудную минуту, так что быть частью этого и иметь такую страховку очень помогает, когда ты окружён хорошим составом», — приводит слова Ван-Биссаки пресс-служба на официальном сайте клуба.