В «Оренбурге» подтвердили информацию об аренде Коваленко из «Зенита»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил информацию об аренде полузащитника Александра Коваленко из «Зенита».

«Информации, что Александр Коваленко перейдёт в «Оренбург» на правах аренды, можно верить. Это так», — сказал Василий Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. В новом сезоне сине-бело-голубые одержали четыре победы в четырёх стартовых матчах и по состоянию на сегодняшний день единолично возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков.