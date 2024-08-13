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В «Оренбурге» подтвердили информацию об аренде Коваленко из «Зенита»

В «Оренбурге» подтвердили информацию об аренде Коваленко из «Зенита»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подтвердил информацию об аренде полузащитника Александра Коваленко из «Зенита».

«Информации, что Александр Коваленко перейдёт в «Оренбург» на правах аренды, можно верить. Это так», — сказал Василий Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. В новом сезоне сине-бело-голубые одержали четыре победы в четырёх стартовых матчах и по состоянию на сегодняшний день единолично возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков.

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