Джанашия: непонятно, чем занимается «Факел», — смена тренеров плохо влияет на игроков

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о воронежском «Факеле».

«Я не могу понять, почему в «Факеле» так меняют тренеров и не дают им работать. Это ненормально — так часто проводить отставки тренеров, поэтому команда не может играть нормально. Тренеру надо дать больше времени, чтобы он что-то сделал. Пришёл один тренер — у него свои установки, пришёл другой специалист — у него уже свои установки. А что должны делать футболисты в таком случае? Непонятно, чем занимается «Факел»!

Не знаю, является ли руководство клуба проблемой «Факела». Но они знают, что может сделать тот или иной тренер. Поэтому тренеру нужно дать время, чтобы он показал свои навыки и опыт. Смена тренера плохо психологически влияет на футболистов, потому что они только привыкли к Черевченко, но придёт другой тренер, у которого свои взгляды. У нас такого не было, потому что в «Локомотиве» был Палыч и мы знали всё, что надо делать», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.