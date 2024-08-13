Тарханов: отставка Черевченко в «Факеле» — поспешное решение, после неё начнутся проблемы

Известный отечественный тренер Александр Тарханов отреагировал на смену тренера в «Факеле» после четырёх туров нового сезона РПЛ.

«Отставка Черевченко в «Факеле» — поспешное решение, потому что он не так давно принял команду. Но нет результата, поэтому произошла эта отставка. Что касается частых смен тренеров в «Факеле», то у нас сейчас такие руководители клубов, которые не дают возможность доработать и воплотить свои идеи. Взять того же Ташуева, почему его уволили? Он выручил «Факел» и выстроил игру. Когда происходят отставки, то сразу начинаются проблемы в команде.

К примеру, много говорят, что надо увольнять Гаранина из «Черноморца». Я не видел, чтобы команда играла плохо, но есть моменты, над которыми надо работать, а для этого нужно время», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.