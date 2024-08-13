Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» арендует Сутормина у «Зенита»

«Ростов» арендует Сутормина у «Зенита»
Комментарии

Футболист петербургского «Зенита» Алексей Сутормин перейдёт в «Ростов» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией

Напомним, в минувшем сезоне Сутормин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Отметим, что вторую часть минувшего сезона 30-летний Алексей Сутормин провёл в «Сочи» на правах аренды. Ранее СМИ сообщали об интересе к Сутормину со стороны «Ростова» и «Химок».

Материалы по теме
Новичок «Спартака» ушёл в аренду, «Краснодар» отпустил россиянина. Трансферы недели в РПЛ
Новичок «Спартака» ушёл в аренду, «Краснодар» отпустил россиянина. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android