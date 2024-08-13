«Ростов» арендует Сутормина у «Зенита»

Футболист петербургского «Зенита» Алексей Сутормин перейдёт в «Ростов» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией

Напомним, в минувшем сезоне Сутормин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Отметим, что вторую часть минувшего сезона 30-летний Алексей Сутормин провёл в «Сочи» на правах аренды. Ранее СМИ сообщали об интересе к Сутормину со стороны «Ростова» и «Химок».