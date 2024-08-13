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Первый тренер Коваленко: сидеть дальше в «Зените» смысла нет, «Оренбург» — правильный шаг

Первый тренер Коваленко: сидеть дальше в «Зените» смысла нет, «Оренбург» — правильный шаг
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Денис Первушин, первый тренер полузащитника «Зенита» Александра Коваленко, отреагировал на инсайд «Чемпионата» о том, что его воспитанник уйдёт в «Оренбург» на правах аренды.

— Любой шаг в сторону, где будет игровое время, — это правильный шаг для Александра. Если он будет играть, эта аренда поможет ему в дальнейшем. Просто сидеть дальше в «Зените» без игрового времени никакого смысла не имеет.

— Может ли эта аренда помочь Коваленко закрепиться в дальнейшем в «Зените»?
— Всё возможно. Шансы есть, когда ты играешь. Если просто сидеть в «Зените», никаких шансов нет. А уйти в аренду в другую команду, получить игровое время, снова обрести себя — почему нет? Любая команда хороша, где есть игровое время, — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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