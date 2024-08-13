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Ташуев: в «Факеле» нет системности и частые смены тренеров — игроки от этого сходят с ума

Ташуев: в «Факеле» нет системности и частые смены тренеров — игроки от этого сходят с ума
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Известный российский специалист Сергей Ташуев высказался о воронежском «Факеле».

«Байдачный правильно сказал, что в «Факеле» должна быть системность и клуб должен понимать, какой хочет видеть футбол, а не менять три тренера за сезон. Каждый специалист приходит в клуб со своим стилем игры, поэтому футболисты от этого сходят с ума. Это не прерогатива руководства вырабатывать эти вещи, ведь главный тренер решает, как работать, и все должны ему помогать.

Я говорю о глобальных вещах на примере «Факела», где нет системной работы. К примеру, «Спартак», «Зенит», «Рубин» и другие клубы видят стиль игры тренера и стараются по нему идти. А в «Факеле» постоянно всё меняется, отсюда неудачи в клубах, где происходят частые смены тренеров», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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