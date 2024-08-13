Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Силкин: где ещё российскому тренеру доказывать свою состоятельность, если не в «Факеле»?

Силкин: где ещё российскому тренеру доказывать свою состоятельность, если не в «Факеле»?
Комментарии

Отечественный футбольный специалист Сергей Силкин высказался о тренерской перестановке в воронежском «Факеле». Напомним, сегодня клуб объявил об отставке главного тренера Андрея Черевченко. На освободившееся место был назначен Дмитрий Пятибратов.

«Трудно сказать, почему произошла отставка Черевченко в «Факеле». Нужно быть внутри клуба, чтобы знать, чем команда дышит и какие поставлены задачи. Нет очков в РПЛ — вот и отставка. Да, в «Факеле» большая текучка тренеров, но это значит, что поставлены такие задачи, которые не выполняются.

Где ещё российскому тренеру доказывать свою состоятельность, если не в таких командах и не в таких ситуациях?» — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Тарханов — о Пятибратове: в «Факел» пришёл тренер, знающий футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android