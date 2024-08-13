Силкин: где ещё российскому тренеру доказывать свою состоятельность, если не в «Факеле»?

Отечественный футбольный специалист Сергей Силкин высказался о тренерской перестановке в воронежском «Факеле». Напомним, сегодня клуб объявил об отставке главного тренера Андрея Черевченко. На освободившееся место был назначен Дмитрий Пятибратов.

«Трудно сказать, почему произошла отставка Черевченко в «Факеле». Нужно быть внутри клуба, чтобы знать, чем команда дышит и какие поставлены задачи. Нет очков в РПЛ — вот и отставка. Да, в «Факеле» большая текучка тренеров, но это значит, что поставлены такие задачи, которые не выполняются.

Где ещё российскому тренеру доказывать свою состоятельность, если не в таких командах и не в таких ситуациях?» — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.