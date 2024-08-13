Максименко: в «Спартаке» капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о капитанской повязке, которая перешла к нему после ухода из команды защитника Георгия Джикии.

— Вы капитан команды. Что это означает применительно к полю, где вы часто бываете далеко от эпизода?

— У нас капитанский совет, поэтому повязка ничего не значит. Просто она в данный момент у меня. Есть ребята, кто тоже входит в совет, они на поле и могут подсказать. Тот же Срджан Бабич. Что-то, если надо, я сам могу к судье подойти и сказать, — приводит слова Максименко «РБ Спорт».

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев сообщил, что в команде создали капитанский совет, в который вошли четыре футболиста — Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс.