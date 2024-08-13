Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» и «Факел» рассматривают возможность проведения матча 5-го тура РПЛ в Москве

Московский «Спартак» и воронежский «Факел» с большой долей вероятности обменяются кругами из-за запрета на массовые мероприятия в Воронежской области. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Таким образом, матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Спартак» с большой долей вероятности пройдёт в Москве.

Встреча между «Факелом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 18 августа. Начало игры запланировано на 17:30 мск.

После четырёх сыгранных туров воронежский «Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата. «Наглецы» имеют в своём активе одно очко. Вчера, 12 августа, клуб отправил в отставку с поста главного тренера Игоря Черевченко, а сегодня стало известно о назначении Дмитрия Пятибратова.