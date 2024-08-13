Мейра назвал «Зенит» лучшим российским клубом РПЛ за последние 10 лет

Бывший игрок «Зенита» Фернанду Мейра считает, что петербургский клуб является лучшим в России за последнее десятилетие.

«Год за годом, сезон за сезоном «Зенит» остаётся лучшей командой в РПЛ. Последний сезон был тяжёлым, но я думаю, что «Зенит» отдохнул немного в середине чемпионата. Я уверен, что в этом сезоне всё будет нормально, что «Зенит» выиграет чемпионат снова. Причём с большим отрывом от второго места. Ведь «Зенит» — явно лучший российский клуб последнего десятилетия, я уверен, что это самая сильная команда в стране», — приводит слова Мейры ТАСС.

Напомним, «Зенит» — действующий чемпион России и обладатель Кубка страны. После четырёх туров нового сезона РПЛ сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав четыре очка. В матче за Суперкубок с «Краснодаром» подопечные Сергея Семака тоже выиграли.