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Лотар Маттеус оценил работу руководства «Байера» на трансферном рынке

Лотар Маттеус оценил работу руководства «Байера» на трансферном рынке
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Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался о составе леверкузенского «Байера» и оценил работу руководства и тренерского штаба «аптекарей».

«В прошлом ключевые игроки то и дело покидали клуб, уступивший «Баварии» таких игроков, как Пауло Сержио, Лусио и Зе Роберто. Теперь они с блеском справляются с ситуацией вокруг Жонатана Та. Симон Рольфес — не студент, и его высказывания о Та — это небольшой выпад в сторону конкурентов. Леверкузенцы завершили свои трансферы, команда осталась вместе, и это, безусловно, связано с Хаби Алонсо.

Тренер и руководство клуба проделали сенсационную работу за последние два года. Они сохранили Флориана Вирца, привлекли Алехандро Гримальдо на правах свободного трансфера и подписали Виктора Бонифасе за относительно небольшие деньги.

Как и в прошлом году, «Байер» имеет небольшой отрыв от конкурентов. Однако новый сезон не будет лёгкой прогулкой по парку, так как к нему добавляется ещё и Лига чемпионов, и «Бавария» стремится наверстать упущенное в прошлом сезоне», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

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