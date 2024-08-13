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Сёмин: если Орсато будет работать по телевизору, такое не годится — трата времени и денег

Сёмин: если Орсато будет работать по телевизору, такое не годится — трата времени и денег
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о новом члене ЭСК РФС Даниэле Орсато.

«Орсато — нейтральный человек и квалифицированный специалист. Наша судейская комиссия всегда стоит на стороне арбитра. Любые ошибки судьи, которые видны невооружённым взглядом, всегда оправдываются. С этой точки зрения я считаю, что назначение Орсато — это неплохо.

В судействе тоже происходит новое веяние, есть много моментов, которые у нас непонятны для судей. Нормальное решение, но вопрос в том, как будет вестись работа. Если работа будет происходить по телевизору, такое не годится. Если человек будет здесь, ходить на матчи, читать лекции для судей в том числе Второй лиги, в этом будет польза нашему футболу. В противном случае — пустая трата времени и денег.

Важно, чтобы взаимодействие происходило вживую. Онлайн футбола не бывает. Люди ходят на стадионы и смотрят это вживую. Орсато должен вести лекции, ездить по регионам, чтобы обучать наших судей. Судьи есть везде, и они хотят работать в этой профессии. Если программа пойдёт, у нас будут появляться более квалифицированные судьи», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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