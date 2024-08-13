Шалимов: Глушенков был в порядке в «Локомотиве», а в «Зените» просто расцвёл

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова на старте нынешнего сезона.

«Игрок старта — Глушенков. На парня не влияют ни переход в большую команду, ни разговоры о его бонусах — прекрасно справляется с давлением, раскрыл крылья — и полетел. Команда в порядке, приняла его — и на равных приняли бразильцы. Глушенков был в порядке в «Локо», а в Питере просто расцвёл», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На текущий момент Глушенков принял участие в шести матчах «Зенита», в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.