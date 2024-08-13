Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Антона Миранчука ответил на вопрос о возможном переходе игрока в ПАОК

Агент Антона Миранчука ответил на вопрос о возможном переходе игрока в ПАОК
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы 28-летнего российского полузащитника Антона Миранчука, ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в греческий ПАОК.

«Никакого ПАОКа не будет, никто с ними не разговаривает», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Летом 2024 года Миранчук покинул «Локомотив», за который выступал всю карьеру, в статусе свободного агента. Антон попал в академию железнодорожников в 2011 году и уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сулейманов: удивлён, что Антон Миранчук без команды — такой игрок должен быть нарасхват
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android