Сёмин: самая большая проблема «Факела» — люди, нанимающие тренеров. Они должны уйти

Бывший главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о руководстве воронежского «Факела».

«Самая большая проблема «Факела» — люди, которые нанимают тренеров. Как можно было уволить Ташуева и Черевченко? Я не представляю. Черевченко спас команду от вылета, а его тут же увольняют. Повторю, что проблема «Факела» — в людях, которые дают рекомендации вышестоящему губернатору, чтобы дали добро на того или иного тренера. Нельзя так часто менять тренеров.

Они должны взять на себя ответственность, признать ошибку и уйти вместе с тренером. Они же ошиблись все вместе. Тогда ответственность будет распределена правильно. Всё свалить на тренера очень просто: две или три игры проиграл — тренер во всём виноват», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.