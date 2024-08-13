Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Химки. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

«Ростов» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и подмосковные «Химки». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире игру «Ростова» и «Химок» можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группового этапа «Ростов» минимально уступил «Локомотиву» (0:1), а «Химки» обыграли «Оренбург» (1:0).

В прошлом сезоне команды встречались между собой на стадии 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Тогда игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказался «Ростов».

Материалы по теме
Карпин добудет первую победу после 0:5 с «Зенитом». «Химкам» помешает дорога
Карпин добудет первую победу после 0:5 с «Зенитом». «Химкам» помешает дорога
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android