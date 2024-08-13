«Ростов» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Ростов» и подмосковные «Химки». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире игру «Ростова» и «Химок» можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В 1-м туре группового этапа «Ростов» минимально уступил «Локомотиву» (0:1), а «Химки» обыграли «Оренбург» (1:0).

В прошлом сезоне команды встречались между собой на стадии 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Тогда игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказался «Ростов».