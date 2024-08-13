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Маттеус раскритиковал предыдущее руководство «Баварии» за большие зарплаты игроков

Маттеус раскритиковал предыдущее руководство «Баварии» за большие зарплаты игроков
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Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал предыдущее руководство мюнхенцев за большие зарплаты футболистов.

«У «Баварии» финансы под контролем, но они стали более осторожны. Это связано и с зарплатами игроков, которые резко выросли в последние годы. Это произошло не по вине Ули Хёнеса или Макса Эберля. Люди, которых уже нет в клубе, испортили структуру зарплат.

Если Мануэль Нойер или Роберт Левандовски зарабатывают € 20 млн, это не значит, что другие профессионалы должны получать столько же. Исключительные игроки получают исключительные зарплаты. В этом отношении мы несколько потеряли контроль, и теперь это нужно исправить — хотя это непростая задача.

Если слишком много игроков будут зарабатывать слишком много, вы не сможете достать до верхней полки, когда речь идёт о трансферах. Нужно думать о будущем и, возможно, говорить не «мы купим Кейна», а «мы купим более молодого игрока, чья рыночная стоимость со временем вырастет», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

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