Маттеус раскритиковал предыдущее руководство «Баварии» за большие зарплаты игроков

Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал предыдущее руководство мюнхенцев за большие зарплаты футболистов.

«У «Баварии» финансы под контролем, но они стали более осторожны. Это связано и с зарплатами игроков, которые резко выросли в последние годы. Это произошло не по вине Ули Хёнеса или Макса Эберля. Люди, которых уже нет в клубе, испортили структуру зарплат.

Если Мануэль Нойер или Роберт Левандовски зарабатывают € 20 млн, это не значит, что другие профессионалы должны получать столько же. Исключительные игроки получают исключительные зарплаты. В этом отношении мы несколько потеряли контроль, и теперь это нужно исправить — хотя это непростая задача.

Если слишком много игроков будут зарабатывать слишком много, вы не сможете достать до верхней полки, когда речь идёт о трансферах. Нужно думать о будущем и, возможно, говорить не «мы купим Кейна», а «мы купим более молодого игрока, чья рыночная стоимость со временем вырастет», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.