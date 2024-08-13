Орлов: Личка — хороший тренер, но что за бандит Карраскаль в «Динамо»? Он «убил» Вендела!

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о повреждении бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, который травмировался в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0) после стыка с Хорхе Карраскалем.

«Карраскаль сыграл полторы минуты — и «убил» Вендела! Выбил его из игры. Ну что, он с таким заданием вышел, что это такое — бить со всей силы, грубо, сзади, в центре поля?! Ну, никакой же опасности нет, Вендел и мяч уже вытолкнул. Что за поступок такой? А Личка — улыбающийся… Хороший тренер, но что у тебя за бандит такой играет в команде? Сейчас неизвестно, на сколько вылетел Вендел…

Травма может быть серьёзная. Без него «Зенит», конечно, тоже может играть, но зачем так поступать по отношению к коллеге по футболу? Это неспортивно, это хамство», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».