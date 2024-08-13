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Ньямси — о возможном переходе Баринова в европейский клуб: Дима — игрок высокого класса

Ньямси — о возможном переходе Баринова в европейский клуб: Дима — игрок высокого класса
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Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси ответил на вопрос о соответствии 27-летнего опорника железнодорожников Дмитрия Баринова уровню европейского футбола.

«Соответствует ли Баринов уровню европейского футбола? Дима — игрок высокого класса. Способен ли он заиграть в Европе? Каждый футболист способен заиграть где угодно. Самое главное — суметь адаптироваться», — приводит слова Ньямси Legalbet.

Ранее сообщалось о переговорах «Алавеса» с Бариновым. Предполагалось, что клуб может заплатить € 5-6 млн. В минувшем сезоне 27-летний Баринов сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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