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«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Оренбург» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 13 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Москвичёв, Зотов, Касимов, Прохин, Караташ, Башич, Муро, Рыбчинский, Оганесян, Барановский, Куэро.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Погостнов, Ненахов, Митай, Баринов, Тимофеев, Сарвели, Салтыков, Раков, Сулейманов.

В 1-м туре группового этапа «Локомотив» одержал минимальную победу над «Ростовом» (1:0), а «Оренбург» уступил подмосковным «Химкам» (0:1).

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках чемпионата России. В матче 8-го тура уверенную победу одержал «Оренбург» (2:0), а в игре 28-го тура сильнее оказался московский «Локомотив».

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