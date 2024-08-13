Орлов рассказал, каких футболистов не хватает «Спартаку»

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о состоянии московского «Спартака». По его мнению, красно-белым не хватает полузащитников, которые могли бы создавать опасные моменты и вести игру.

«У «Спартака» Зиньковский абсолютно не вписан в игру, нет гармонии с партнёрами, надо привыкать. Но Станкович пока ещё мало работает, он должен распознать, кто на что способен. Барко, которого они купили, — видно, что силён индивидуально. Но его надо же ещё как-то «вмонтировать» в игру. При этом у «Спартака» всё равно явно не хватает полузащитников, которые могли бы вести игру, создавать предголевые ситуации», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, красно-белые после четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу действующий чемпион «Зенит».