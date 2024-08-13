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ЦСКА объявил о переходе Адольфо Гайча в «Антальяспор» на правах аренды

ЦСКА объявил о переходе Адольфо Гайча в «Антальяспор» на правах аренды
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Аргентинский нападающий ПФК ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в «Антальяспор» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа, информирует официальный сайт армейского клуба.

«Желаем Адольфо успехов в Турции!» — написала пресс-служба ПФК ЦСКА.

Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за € 8,5 млн. С тех пор в 39 матчах нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.

Минувший сезон аргентинец провёл в аренде в турецком «Ризеспоре», где сыграл 35 матчей, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

После четырёх игр чемпионата России ЦСКА набрал семь очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

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