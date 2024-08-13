Геннадий Орлов оценил перспективы «Локомотива» в нынешнем сезоне

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о перспективах московского «Локомотива» в сезоне-2024/2025. По его мнению, у железнодорожников хорошая группа атаки, однако испытания для команды в РПЛ только начинаются.

«Атака у «Локомотива» хорошая, молодые ребята способные — тот же Батраков появился. Галактионов — молодец, он их находит и даёт возможность. Но вопрос в том, что будет вдолгую, как будет играть защита. Испытания только начинаются. Я вообще могу давать оценки только после семи туров, пока есть много неожиданностей. Например, «Пари НН» дважды выиграл — и сразу попал в шестёрку! Так что рано говорить, всё ещё может быть», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Московский «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали девять очков после четырёх туров. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 12 очков. На второй строчке расположилось московское «Динамо».