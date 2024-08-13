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Гаврилов: рано говорить, как выглядит «Спартак», и хвалить команду

Гаврилов: рано говорить, как выглядит «Спартак», и хвалить команду
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Экс‑футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о состоянии московской команды на старте сезона-2024/2025. По его мнению, сейчас красно-белым необходимо стабилизировать игру, а уже по прошествии времени –оценивать работу Деяна Станковича.

«Спартак» должен пройти «Крылья» в Кубке России. Но пока рано говорить, как выглядит «Спартак», и хвалить команду. Сейчас самое главное, чтобы стабилизировали игру. Команде надо время, а справится ли Станкович с этой задачей, можно говорить в конце сезона», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, красно-белые после четырёх туров Российской Премьер-Лиги занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата. Возглавляет таблицу действующий чемпион «Зенит».

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