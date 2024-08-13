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Агаларов: попасть в пятёрку — выполнимая цель для «Ахмата»

Агаларов: попасть в пятёрку — выполнимая цель для «Ахмата»
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Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал о целях грозненской команды на сезон Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Цели Ахмата на сезон озвучил наш президент — попасть в пятёрку РПЛ. Я считаю, что это выполнимо. У нас хорошая команда. Нам просто нужно набрать ход, и всё будет», — приводит слова Агаларова Legalbet.

Напомним, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» играл со «Спартаком». Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Безбородов. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 0:0. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Деяна Станковича набрала семь очков за четыре матча. «Ахмат» заработал три очка. Коллектив Магомеда Адиева располагается на 14-й строчке.

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