Канчельскис: в «Палермо» за сезон уволили восемь тренеров, а «Факел» хочет побить рекорд

Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на новость об отставке российского специалиста Игоря Черевченко с поста главного тренера «Факела».

«Конечно, Черевченко надо было дать шанс и побольше времени в «Факеле». В клубе всё так быстро делают и хотят сразу результат. Честно говоря, для меня это непонятное решение, но это решение «Факела». В прошлом сезоне клуб уже уволил трёх тренеров, и этим команда похожа на «Палермо». Там президент Дзампарини за сезон уволил восемь тренеров! Видимо, в «Факеле» хотят побить этот рекорд», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

11 августа в Самаре на «Солидарность Арене» прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

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