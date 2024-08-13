«Ман Сити» готов заплатить «Ливерпулю» € 70 млн за покупку Луиса Диаса — El Chiringuito

«Манчестер Сити» достиг соглашения с 27-летним крайним нападающим «Ливерпуля» Луисом Диасом о его переходе в стан действующего чемпиона Англии. Об этом сообщает El Chiringuito в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Манчестер Сити» и Диас договорились о контракте, рассчитанном на пять лет. Подчёркивается, что «горожане» готовы заплатить «Ливерпулю» € 70 млн за переход колумбийского футболиста.

В минувшем сезоне Диас принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.