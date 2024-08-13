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Президент «Барселоны» отреагировал на просьбу фаната подписать Нико Уильямса

Президент «Барселоны» отреагировал на просьбу фаната подписать Нико Уильямса
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на слова одного из болельщиков сине-гранатовых, попросившего его приобрести крайнего нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса.

«У нас уже хороший состав», — приводит слова Лапорты журналист Виктор Наварро в соцсети Х (ранее Twitter).

До этого в СМИ появлялась информация, что Уильямс склонен остаться в нынешнем клубе ещё на один сезон.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную Испании, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Уильямса составляет € 60 млн.

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