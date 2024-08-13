Александр Мостовой: при Орсато в российском судействе ничего не изменится

Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой отреагировал на новость о включении в состав Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) итальянского арбитра Даниэле Орсато.

«При Орсато в российском судействе ничего не изменится. За последние много лет кого мы только не видели в нашем судейском корпусе. Это похоже на ситуацию с тренерами. Они приезжают, получают удовольствие и бешеные деньги, уезжают и отдыхают. Если спросить представителей и главных тренеров российских команд, то никто не ответит, кто у нас находится в судейском корпусе. Назовут только одну фамилию, кто является главным.

До этого же пришёл Чакыр, и что? Его не слышно и не видно. Правила в футболе одни и те же, всё давно уже придумали. Тем более есть VAR, который на миллиметры может тебе помочь, но всё равно судьи умудряются ошибаться. Поэтому какая разница, кто в судейском корпусе? Ошибки были, есть и будут — это человеческий фактор. Я всегда был за VAR, потому что он должен помогать, ведь в каких-то моментах человек просто может не успеть и не увидеть. Это нормально. Поэтому хорошо, что есть VAR, но и с ним судьи ошибаются. Главная проблема в судействе, что бо́льшая часть арбитров не играла в футбол и они не знают нюансов с тонкостями, отсюда мы видим странные решения», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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