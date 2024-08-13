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«Аталанта» перехватит у «Наполи» трансфер Брешианини — Фабрицио Романо

«Аталанта» перехватит у «Наполи» трансфер Брешианини — Фабрицио Романо
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«Аталанта» вмешалась в трансфер полузащитника Марко Брешианини и теперь близка к подписанию 23-летнего итальянского хавбека. Сделка футболиста с «Наполи» оказалась под угрозой, несмотря на то что он уже прошёл медосмотр для неаполитанского клуба. Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

На срыв трансфера также повлиял отказ «Брентфорда» от приобретения Йенса Каюсте. Ожидалось, что шведский полузащитник перейдёт в английский клуб, что открыло бы путь для Брешианини в «Наполи».

Брешианини является воспитанником «Милана». В прошлом сезоне он выступал за «Фрозиноне», где провёл 40 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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