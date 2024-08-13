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«Зенит» объявил о переходе Ваньи Дркушича из «Сочи»

«Зенит» объявил о переходе Ваньи Дркушича из «Сочи»
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«Зенит» объявил о переходе 24-летнего центрального защитника Ваньи Дркушича из «Сочи». Контракт со словенским футболистом рассчитан на пять лет.

Фото: ФК «Зенит»

«Приветствуем Ваню в Петербурге!» — написано в телеграм-канале сине-бело-голубых.

Ранее о переходе центрального защитника в «Зенит» «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Дркушич выступал в составе «Сочи» с января 2022 года. За этот период он сыграл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал два голевых паса. В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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