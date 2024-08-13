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«Решение принял быстро и легко». Дркушич высказался о переходе в «Зенит»

«Решение принял быстро и легко». Дркушич высказался о переходе в «Зенит»
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Новоиспечённый центральный защитник «Зенита» Ванья Дркушич поделился эмоциями в связи с переходом из «Сочи» в санкт-петербургский клуб.

«Конечно, чувствую себя очень хорошо. Очень рад тому, что смог подписать контракт с таким клубом, как «Зенит». Все знают, что слово «Зенит» значит в мире футбола, так что я очень доволен. Долго ли принимал решение о переходе? Нет, решение далось очень просто. Когда я узнал, что «Зенит» хочет меня подписать, решение принял быстро и легко», — приводит слова Дркушича пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт со словенским футболистом рассчитан на пять лет. Дркушич выступал в составе «Сочи» с января 2022 года. За этот период он сыграл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал два голевых паса. В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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