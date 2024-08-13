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Игорь Колыванов: в игре с «Динамо» ожидал большего от «Зенита»

Игорь Колыванов: в игре с «Динамо» ожидал большего от «Зенита»
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Футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«У «Динамо» была достаточно равная игра с «Зенитом». Я ожидал большего от петербуржцев. «Динамо» грамотно располагалось на поле и не давало сопернику свободного пространства, сыграли очень внимательно. По ходу матча было видно, что команда приехала очень мобилизованной.

Если «Динамо» не будет терять очки со середнячками, как это было в прошлом сезоне, вполне возможно, что будут бороться за чемпионство. Но у «Зенита» очень мощная команда — здесь нет вопросов. «Зенит» здорово начал чемпионат и вообще не пропускает. Латышонок — молодец: выручил команду, когда было нужно. Нгамалё не сказал бы, что пробил пенальти вальяжно, но в таких матчах надо бить более конкретно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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