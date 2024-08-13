Матч Кубка России между «Факелом» и «Акроном» пройдёт в Воронеже без зрителей — источник

Матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Акроном» (15 августа) пройдёт в Воронеже без присутствия зрителей из‑за запрета на массовые мероприятия в Воронежской области. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

В понедельник, 12 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.

Игра «Факел» — «Акрон» начнётся в 18:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков. В матче 1-го тура группового этапа Кубка России воронежский клуб проиграл «Зениту» со счётом 0:3. «Акрон» уступил «Рубину» со счётом 0:4.