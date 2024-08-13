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Матч Кубка России между «Факелом» и «Акроном» пройдёт в Воронеже без зрителей — источник

Матч Кубка России между «Факелом» и «Акроном» пройдёт в Воронеже без зрителей — источник
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Матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между «Факелом» и «Акроном» (15 августа) пройдёт в Воронеже без присутствия зрителей из‑за запрета на массовые мероприятия в Воронежской области. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
15 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В понедельник, 12 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.

Игра «Факел» — «Акрон» начнётся в 18:00 по московскому времени. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков. В матче 1-го тура группового этапа Кубка России воронежский клуб проиграл «Зениту» со счётом 0:3. «Акрон» уступил «Рубину» со счётом 0:4.

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