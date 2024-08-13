«Спартак» зимой звал в клуб специалиста из Медиалиги, он отказался

Спортивный директор медиафутбольного клуба Rocket Team Артём Хачатурян рассказал, что зимой московский «Спартак» предлагал ему работу в клубе.

«Последнее предложение у меня было в январе от клуба Премьер-Лиги. Не спортивным директором, а в селекционную службу. Я немного думал, но мне не хочется в профессиональный футбол. Звал «Спартак».

Я отказался, потому что это механическая, офисная работа. Конечно, ты смотришь футболистов более высокого уровня, и, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это точно такое же затыкание дыр: тебе нужен левый защитник – ты ищешь левого защитника, нужен правый нападающий – ищешь правого нападающего. Это не творческая работа, — сказал Хачатурян в выпуске YouTube-канала «Это медиафутбол, бро!».

Напомним, действующим победителем Медиалиги являются «БроукБойз». До этого турнир выигрывал «Титан». Ранее чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. В пятом сезоне Медиалиги принимали участие 20 команд (в прошлых сезонах играли максимум 16 клубов).

«Спартак» после 4-го тура Российской Премьер-Лиги занимает пятое место, набрав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Зенит», который имеет в своём активе 12 очков. На втором месте находится московское «Динамо» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также девять очков.