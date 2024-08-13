«Барселона» опубликовала трогательное сообщение к Серхи Роберто

Футбольный клуб «Барселона» опубликовал прощальное сообщение для Серхи Роберто, завершающего свою карьеру в команде после 18 лет: «Мы будем скучать по тебе, Серхи» на своей официальной странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Серхи Роберто присоединился к «Барселоне» в 2006 году, начав свою карьеру в юношеской академии клуба «Ла Масия». В 2010 году он дебютировал за основной состав команды, с тех пор сыграв более 300 матчей во всех турнирах.

Завершая своё пребывание в «Барселоне», Серхи Роберто стал одним из самых опытных игроков команды. За время его выступлений в составе сине-гранатовых команда завоевала многочисленные трофеи, включая Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Испании и Кубок Короля.