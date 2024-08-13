Стало известно, при каком условии «Реал» отпустит Винисиуса в Саудовскую Аравию

Мадридский «Реал» отпустит крайнего нападающего Винисиуса Жуниора в саудовский «Аль-Ахли», проявляющий активный интерес к бразильскому футболисту, только при условии, что клуб с Аравийского полуострова заплатит отступные за игрока в размере € 1 млрд. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в стане «сливочных» считают, что «Аль-Ахли» не активирует опцию выкупа Винисиуса.

Ранее саудовский клуб сделал предложение «Реалу» по Винисиусу, которое превосходит сумму в € 200 млн. При этом подчёркивается, что саудовский клуб уже готовит новое предложение испанскому гранду по бразильскому вингеру. На фоне интереса «Аль-Ахли» к Винисиусу в «Реале» задумались над улучшением его контракта.

Ранее в СМИ появлялась информация, что саудовский клуб предлагает 24-летнему футболисту контракт, рассчитанный на пять лет, с заработной платой в € 1 млрд.

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