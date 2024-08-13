«Оренбург» — «Локомотив»: Сулейманов оформил дубль

В эти минуты идёт матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. «Локомотив» выигрывает со счётом 2:1. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов, который реализовал пенальти, назначенный за фол против Вадима Ракова. Через восемь минут «Оренбург» сравнял счёт: нападающий Джастин Куэро также забил с «точки». На 36-й минуте Сулейманов оформил дубль, замкнув передачу Ракова — 2:1.

В 1-м туре группового этапа «Локомотив» одержал минимальную победу над «Ростовом» (1:0), а «Оренбург» уступил подмосковным «Химкам» (0:1).

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках чемпионата России. В матче 8-го тура уверенную победу одержал «Оренбург» (2:0), а в игре 28-го тура сильнее оказался московский «Локомотив».