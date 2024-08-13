В ЦСКА рассказали, когда Юрий Жирков начнёт стажировку в клубе

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию, что бывший футболист красно-синих Юрий Жирков обратился в клуб, чтобы пройти стажировку в основной команде.

«Юрий Жирков действительно обратился в клуб, чтобы пройти стажировку в основной команде. Марко Николич поддержал его желание. Уже на следующей неделе Юрий будет вместе с командой», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Жирков выступал в составе красно-синих с 2004 по 2009 год. За этот период он принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 51 результативной передачей. Жирков завершил профессиональную карьеру футболиста летом 2022 года.

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