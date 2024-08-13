Гранат: «Динамо» нужно усиление для конкуренции с «Зенитом» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат считает, что бело-голубым нужно усиление для борьбы за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Игра «Динамо» в матче с «Зенитом» внушает оптимизм. Порадовало, как смотрелась команда. Навязали борьбу, а «Зенит» не так просто выиграл прошлый матч. Хотелось бы, чтобы «Динамо» конкурировало с «Зенитом» в борьбе за чемпионство, но для этого нужно усиление. Не просто усиление состава, а квалифицированные футболисты, которые своей игрой будут улучшать команду», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 4-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 12 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также девять очков.