В «Зените» подтвердили аренду Коваленко в «Оренбург»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что 21-летний полузащитник сине-бело-голубых Александр Коваленко перейдёт в «Оренбург» на правах аренды.
«Да, Коваленко присоединится к «Оренбургу». Он перейдёт на условиях аренды», — приводит слова Медведева Metaratings.
Ранее о переходе российского футболиста в «Оренбург» «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. В новом сезоне сине-бело-голубые одержали четыре победы в четырёх стартовых матчах и по состоянию на сегодняшний день единолично возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков.
Сколько стоят молодые футболисты: