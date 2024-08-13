Дркушич обратился к «Сочи» и его фанатам после перехода в «Зенит»

Центральный защитник Ванья Дркушич обратился к «Сочи» и болельщикам клуба после перехода в «Зенит». Ранее было объявлено о трансфере игрока из «Сочи» в санкт-петербургский клуб.

Права на видео принадлежат ФК «Сочи».

Ранее появлялась информация о возможной аренде Дркушича в «Црвену Звезду».

Контракт со словенским футболистом рассчитан на пять лет. Дркушич выступал в составе «Сочи» с января 2022 года. За этот период он сыграл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал два голевых паса. В минувшем сезоне 24-летний футболист принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.